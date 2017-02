Hüfingen Bergesel wiehern auf dem Fürstenberg

Das Häs selbst ist geprägt von gräulichem Fell. Auf dem Ärmel verweist das Ortswappen auf die Herkunft der Bergesel. Jedes Rückenteil ist mit einer individuell gewählten Zeichnung des historischen Fürstenberg bemalt. Keine Holzmaske gleicht in ihrer Mimik den anderen. Sie zeigt die Esel mal störrisch, missgelaunt oder erschöpft aufgrund der Last der Wassertransporte. Es befindet sich auch ein Esel mit vergnügtem Gesichtsausdruck darunter.

Neun Gründungsmitglieder zählt die neue Narrenzunft, die bereits am Schmotzige Dunschdig und am Rosenmontag am närrischen Treiben im Ort mitwirkt. Am Freitag beteiligt sich die Zunft am Nachtumzug der Hexen in Donaueschingen. Am Fasnachtsdienstag laufen die Bergesel beim Umzug in Ewattingen mit.