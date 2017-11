Hüfingen Bergesel scharren mit den Hufen

36 Aktive zählt der Verein. Wer über 16 Jahre alt ist, darf nur mit Eselsmaske an den Umzügen mitlaufen. 26 Hästräger mit Maske zählen die Bergesel. Jedes Häs ist ein Unikat, die Physiognomie jeder Eselsmaske ist einzigartig. Die Zeichnung auf dem Rücken zeigt oft ein Motiv des historischen Fürstenberg oder hat einen Bezug zum Ort. Binninger sieht darin einen weiteren Grund für den Erfolg. "Wir wollen den Bürgern die Geschichte von Fürstenberg via Fasnet näher bringen und aufzeigen, welche wichtige Funktion die Esel für das Überleben des einstigen Bergvolkes hatten", so der Vorsitzende.

Er hält dafür gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern eine intensive Beteiligung am närrischen Geschehen im Ort für wichtig. "Am Schmutzige Dunschdig klinken wir uns zum Frühstück bei der Musikkapelle ein und bestreiten mit ihr den Rest des Tages mitsamt Kindergartenbefreiung und Kinderfasnet. Ab dem kommenden Jahr ersetzen wir die Landfrauen als Co-Veranstalter des bunten Abends am Fasnetsonntag."

Lukas Binninger nennt die beiden Beispiele, zu denen sich auch noch die Mitwirkung am Umzug in Unadingen und die Übernahme der Bewirtung am Fasnetfunken hinzufügen lässt.