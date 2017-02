Hüfingen Beliebt über die Bregstadt hinaus

Hüfingen (jak). Denn Hüfingen war eine der ersten Gemeinschaftsschulen in der Region. Mittlerweile ist der Andrang so groß, dass nicht nur alle Jahrgangsstufen dreizügig sind, sondern auch Schüler abgelehnt werden müssen. Denn mehr Schüler kann das Gebäude trotz zahlreicher Umbauten einfach nicht aufnehmen. Entsprechend stolz sind die Hüfinger Gemeinderäte auf ihre Vorzeigeschule.

Natürlich nutzen nicht nur Hüfinger Kinder die Einrichtung. 151 Schüler pendeln von auswärts ein und somit haben 55 Prozent der Kinder ihren Wohnsitz nicht in Hüfingen oder einem der Ortsteile. Allein aus den Nachbarstädten Donaueschingen, Bräunlingen und Blumberg kommen 151 Kinder.

Doch viele auswärtige Kinder veranlassten Sigmund Vögtle zu einer finanziellen Überlegung: "Wir haben jetzt umfangreiche Finanzmittel in die Schule gesteckt", so der SPD-Stadtrat. Das könnte man nicht von allen Kommunen sagen. So manch eine hätte die Entwicklung der Ganztagsschule und der Gemeinschaftsschule verschlafen oder aus parteiideologischen Gründen nicht angestrebt. Ob diese Kommunen nun einen finanziellen Ausgleich an die Stadt Hüfingen zahlen, dass ihre Kinder in Hüfingen die Gemeinschaftsschule besuchen?