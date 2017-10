Hüfingen Bei Wehr geht Ära zu Ende

Hüfingen-Sumpfohren. Nach 25 Jahren in der Führung der regen Ortsteilwehr tritt Bruno Steinemann kürzer. Aus gesundheitlichen Gründen gibt der 61-Jährige nach zwölf Jahren das Amt des Abteilungskommandanten ab. Dies hat er seinen Kameraden, dem Hüfinger Bürgermeister und dem Gesamtkommandanten bereits mitgeteilt.

1982 ist der Vollblutfeuerwehrmann in die Feuerwehr Sumpfohren eingetreten. Zuvor war er seit 1972 bereits in der Feuerwehr Hofen in der Schweiz tätig gewesen. Seit 1992 hatte er das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten inne, bis er 2005 Helmut Mellert als Abteilungskommandanten beerbte. In den 80er- und 90er- Jahren legte er zahlreiche Lehrgänge und Leistungsabzeichen ab. "Ein persönlicher Höhepunkt war dabei sicher das Goldene Leistungsabzeichen im Jahr 2000 in Tuningen", so Steinemann. Beruhigt schaut er in die Zukunft der Abteilungswehr, die mit 37 Aktiven auf einen Rekordwert angestiegen ist. Mit Stefan Meier soll sein Stellvertreter in das Amt nachrücken. Neben den vielen positiven Erlebnissen wie der Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs im Jahr 2006 oder dem 75-jährigen Bestehen im Jahr 2013 bringt die Arbeit im Ehrenamt auch Schattenseiten wie die steigende Bürokratie oder Sparzwänge mit sich. "Spätestens beim Großbrand des Wiesenackerhofs in Sumpfohren vor vier Jahren, merkten viele erst einmal, wie wichtig die Ortsteilwehren überhaupt sind".

Auch im Alter wird es Steinemann, der als Landmaschinenmechaniker oft für die Wartung und Reparaturen der Feuerwehrgeräte zuständig war, nicht langweilig. So bleibt er auch künftig der Feuerwehr treu und zeigt sich erfreut, dass alle drei Söhne in der Wehr aktiv dabei sind.