Hüfingen Bei Theateraufführung einander gefunden

Ingeborg Liebert, geborene Tritschler, musste für ihre Ausbildung zur Wirtschaftsleiterin ein praktisches Jahr in einem Lehrbetrieb machen. So kam sie aus ihrem Heimatort Freiburg im Jahre 1962 nach Hüfingen zur Familie von Julius Straub. Alle Lehrmädchen der Familie wurden in den Kirchenchor geschickt. Die Kolpingfamilie und der Kirchenchor führten im Jahre 1962 gemeinsam ein Theaterstück in der Festhalle auf. Bei den Proben zu diesem Theater lernte sich das Paar kennen. Die Hochzeit fand vier Jahre später statt. Das erste Heim des Paares war in der Hinterstadt 2 bei der Familie Roßhart. Im Jahre 1977 zog das Paar um ins Elternhaus der Lieberts in der Sennhofstraße 4.

1980 wurden das jetzige Wohnhaus in der Friedenstraße gebaut, in dem die Familie heute noch lebt. Der Ehe entstammen drei Kinder und inzwischen neun Enkelkinder. Ingeborg Liebert arbeitete nach dem Staatsexamen bis zur Hochzeit als Direktrice und Hauswirtschaftsleiterin in einem Kinderheim bei Freiburg. Nach der Hochzeit unterstützte sie den Heizungsbetrieb Liebert im Büro neben der Erziehung der drei Kinder.

Albert Liebert arbeitete nach der Lehre und der Meisterprüfung in seinem eigenen Heizungsbaubetrieb bis zur Pensionierung, die im Jahre 2011 erfolgte.