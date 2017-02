Hüfingen Bei "Kolping Alaaf" geht’s närrisch zu

Was für ein toller Auftakt der Hüfinger Saalsfasnet am Wochenende in der Festhalle: Die Kolpingfamilie hatte bei ihrem Ball unter dem Motto "Kolping Alaaf" am Samstagabend in der mit knapp 600 Besuchern restlos ausverkauften Halle "volles Haus" und die Stimmung war vom allerfeinsten.