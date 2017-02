Hüfingen Bedeutende Mitglieder des Künstlerkreises

Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt Hüfingen schuf er ab 1850 Uhrenschildentwürfe, darunter die bekannte "Mustermappe für Uhrenschildmaler" gemeinsam mit Johann Nepomuk Heinemann, mit dem er auch zahlreiche Bücher schuf, darunter "Hieronymus – Lebensbilder aus der Baar und dem Schwarzwalde". Von 1855 bis 1889 arbeitete er als Zeichenlehrer im Lyceum Rastatt, während dessen fertigte er Gemälde für verschiedene Kirchen an. 1896 erschien die Autobiografie "Blätter aus meinem Denkbuch", nur ein Jahr später die volkstümlichen Erzählungen "Novellen und Skizzen".

Johann Nepomuk Heinemann, geboren am 30. Mai 1817, gestorben am 22. Februar 1902, absolvierte zunächst eine Lehre als Uhrenschildmaler in Neustadt, anschließend machte er eine Ausbildung zum Lithografen bei Carl Keller in Donaueschingen.

Während seines Studienaufenthaltes in München in den 1840er Jahren fand er Arbeit bei dem berühmten Lithografen Franz Seraph Hanfstaengl. Nach der Eröffnung einer eigenen Lithographiewerkstatt in Hüfingen fand die Zusammenarbeit mit Lucian Reich der Jüngere in zahlreichen gemeinsamen Publikationen ihren Höhepunkt, bevor Heinemann sich in den 1860er-Jahren dem Schwerpunkt Fotografie zuwandte.

Auch in diesem Metier war er sehr erfolgreich und galt als einer der Pioniere der Fotografie in Deutschland. Im späten Lebensabschnitt widmete sich Johann Nepomuk Heinemann vorrangig dem Holzschnitzen.