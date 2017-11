Hüfingen Bauplätze eindeutig im Fokus

"In Hausen vor Wald empfehlen wir, den Leerstandsmanager der Stadt mit der Aufgabe zu kontaktieren, neue Möglichkeiten für Bauplätze und Umnutzungen innerorts aufzuzeigen", ergänzte Franz Albert. Aus Sicherheitsgründen hält er außerdem die rasche Realisierung eines zweiten Fluchtweges für die Empore in der Bürgerhalle für unabdingbar.

Fürstenbergs Ortsvorsteher Bernhard Schmid wies auf die Bedeutung eines Vereinshaues für die Fürstenberger Bevölkerung hin. Die Raumnot für die Aktivitäten der Vereine werde immer größer. "Ein Vereinshaus ermöglicht die Verlegung des Jugendraumes im Rathaus, der wieder als Rathaussaal genutzt werden könnte." Ortsvorsteher Schmid appellierte im Falle einer erneuten Ablehnung des ELR-Antrages, beim Bau eines Vereinshauses alternative Wege zur Finanzierung zu beschreiten.

In Sumpfohren stehen die Gehwegsanierung, neue Stühle für das Rathaus und die Sanierung der Verbindungsstrasse "Hofenweg" vom Neubaugebiet in Richtung Fürstenberg im Mittelpunkt.

Vor den Haushaltsberatungen machen sich die Gemeinderatsfraktionen stets auf Tour durch die Stadtteile, um sich ein Bild über die Wünsche der Ortsgremien zu machen. Die FDP war bereits Anfang November unterwegs. Die SPD-Tour ist bereits gestartet. Termine in Sumpfohren am 20. November und am Samstag 25. November, in Behla und Fürstenberg folgen.