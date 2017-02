Hüfingen Bald wieder volle Regale in Ex-Schlecker-Filiale

Viele kennen den freundlichen Kaufmann in Hüfingen schon, denn seit ein paar Jahren bietet er in den Sommermonaten an einem Stand am Aldi-Kreisel stets frisches Obst und Gemüse vom Bodensee und der Insel Reichenau an. Die frischen Produkte wurden von vielen Kunden gerne gekauft.

"Auch in meinem zukünftigen Geschäft in der Hauptstraße werde ich stets saisonales Obst und Gemüse aus der Region und schwerpunktmäßig vom Bodensee anbieten", verspricht Abbas Demir, der momentan mit der Hilfe seiner Familie fleißig arbeitet, um das Geschäft wieder auf Vordermann zu bringen. Dort befinden sich immer noch die alten Schlecker-Regale, die der Kaufmann weiter nutzen kann. Er hofft mit Unterstützung von Handwerkern, sein Lebensmittelgeschäft Ende Februar eröffnen zu können: "Wir freuen uns, dass wir für die Hüfinger wieder ein Grundsortiment an alltäglichen Lebensmitteln anbieten können".