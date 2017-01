Hüfingen Bahnhofstraße kommt der Stadtmitte näher

Hüfingen. Noch vor wenigen Jahren beherrschte hier ein ödes Bahnhofsgelände die Optik jener Straße, die parallel zur Donaueschinger Straße verläuft. Sie wirkte wenig ansehnlich und noch weniger attraktiv. Doch dieses Gesicht hat sich nun gewandelt.

Nachdem die Stadtverwaltung das Gebiet von der Bahn erworben und als Baugebiet ausgewiesen hatte, fiel es Bauwilligen allerdings erst einmal schwer, sich für diese Lage zu erwärmen. Doch die Trümpfe liegen auf der Hand: zentrumsnah, gute Anbindung an Bus und Bahn, schnelle Wege zum Einkauf sowie in die Innenstadt und dennoch verkehrsberuhigt. Das hat überzeugt. Im vergangenen Jahr wendete sich das Blatt und die Wohnbebauung schreitet seither gut voran. Einige der Einfamilienhäuser im Pavillon-Stil sind bereits bewohnt, weitere in der Entstehung.

"Wir füllen die Straße auf jeden Fall nun mit Wohnhäusern auf und haben damit auch keine Probleme mehr", sagt Hauptamtsleiter Horst Vetter, der sich über das positiv verwandelte Stadtbild im Hintergrund der Hauptstraße freut. "Die Wohnbebauung wird durch einen Schallschutzzaun in Richtung Gleise abgeschirmt, zum einen als Sicherheitsmaßnahme und zum anderen als Lärmschutz", erklärt Vetter.