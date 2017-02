Hüfingen B 31: Fünf Autos bei Unfall beteiligt

Gegen 7 Uhr löste sich bei einem Nissan während der Fahrt zwischen Döggingen und Hüfingen das linke, hintere Rad und rollte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Opel wurde von dem Rad getroffen und beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Opel wurde das Rad abgelenkt und prallte in einen Audi, der hinter dem Nissan ebenfalls in Richtung Hüfingen unterwegs war. Die Windschutzscheibe sowie beide linken Fenster des Audis gingen dabei zu Bruch. Die umherfliegenden Glasscherben verletzten den Audi-Fahrer, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

An dem Nissan, der kurzzeitig auf der Achse fuhr, löste sich durch das fehlende Hinterrad die Trommelbremse und blieb auf der Straße liegen. Zwei weitere Autos wurden von dem verlorengegangenen Fahrzeugteil beschädigt. Der bei dem Unfall verursachte Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.