Der Musikverein Sumpfohren hat einen besonderen Pfingstausflug unternommen. Gemeinsam besuchten die 30 Musiker ihren Freund Jürgen Hoff bei seinem Schönbrunner Brauereifest im Fichtelgebirge. Die Fahrt dahin vertrieben sich die Musiker mit Teambuilding in einer Abenteuerwerkstatt. Dabei wurde mit leeren Flaschen gemeinsam musiziert. In Schönbrunn wurden die Musiker erst einmal bei ihrem Freund in der Brauerei einquartiert. Am Sonntag folgte der große Auftritt der Musiker, der fünf Stunden dauerte. Foto: Wieland