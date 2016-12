Hüfingen Aus Socken werden T-Shirts

Hüfingen-Mundelfingen (sgn). Die Frage war natürlich: wie? "Schließlich hatte einer der Oberministranten dann die Idee, Socken zu verkaufen", berichtet Martina Schulz.

Es gebe da eine Firma namens "Neue Masche" mit einer großen Auswahl an Socken. Kleine, große, dicke, dünne, Sneakersocken und Skisocken. Diese kann man sich für 15 Euro in eine Box kombinieren. Je nachdem, welche Socken man sich aussucht, enthält eine Box drei bis sechs Paar. Die Jugendlichen bestellten sich also eine Box als Anschauungsobjekt und gingen damit in Mundelfingen von Haus zu Haus. "Die 21 Ministranten hatte ich in sieben Gruppen auf Mundelfingen aufgeteilt", so Martina Schulz. Die Verkaufsaktion ließ sich gut an, die Bestellungen waren zahlreich.

Messdiener liefern die Strumpfboxen direkt an die Haushalte aus