Hüfingen Aus Alltagsmaterial entsteht Kunst

Kulturamtsleiterin Lina Mell und ihr Team hatten sich zur Ausgestaltung der Vernissage etwas Apartes einfallen lassen: Das A-cappella-Ensemble "Girls only", das aus sechs jugendlichen Sängerinnen des Fürstenberg-Gymnasiums besteht und von dem Musikpädagogen Björn Sermersheim betreut wird, trug stilsicher und selbstbewusst drei englische Musiktitel vor. Zu hören waren Lieder der Musikgruppe The Flying Pickets, der Sängerin und Songschreiberin Adele sowie der ehemaligen Popband The Housemartins.

Im Gespräch erläuterte Dorothee Pfeifer den von ihr gewählten Ausstellungstitel "Transformation" – ein Begriff, der unter anderem Umgestaltung oder auch Übertragung bedeutet. Sie nimmt Materialien aus dem Alltag wie Verpackungskarton, Muffinförmchen aus Papier, Drillbinder für Müllsäcke, Clipstreifen oder Aluminiumdraht und fügt sie kunstvoll zu ästhetisch außerordentlich ansprechenden Gebilden zusammen. Verwendet sie hier und dort außer Material auch Text, so hat er eine inspirierende Aussage: "Dasein – fühlen, wie die Erde pocht".

Sichtbar ist die Ausstellung in der Galerie im Turm in Donaueschingen jeweils zu folgenden Öffnungszeiten bis 19. November: Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr; Dienstag und Samstag 9.30 bis 13 Uhr. Sonderöffnungszeiten gibt es während der Musiktage: Samstag, 15. Oktober, 13 bis 17 Uhr; Sonntag, 16. Oktober, 10 bis 17 Uhr.