Hüfingen Auch im hohen Alter spielt sie noch Klavier

In den Nachkriegsjahren absolvierte sie eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten bei einer großen Bauunternehmung arbeitete dort tagsüber und half nach Feierabend, das elterliche Baugeschäft wieder aufzubauen.

Anfang der 50er-Jahre lernte sie ihren Mann Rolf kennen, 1957 wurde Hochzeit gefeiert. Berufsbedingt folgte sie ihm zunächst nach Weilburg an der Lahn und dann 1960 nach Hüfingen, als er als Betriebsleiter bei Frei-Lacke eingetreten war. Ihren eigenen Beruf hatte sie aufgegeben und konzentrierte sich auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter von fünf Kindern. Im Jahr 1967 bezog man ein Eigenheim in Döggingen. Entspannung fand sie am Klavier, in der Gartenpflege und in den Büchern, vor allem Geschichte Archäologie haben es ihr angetan.

Schon 1980 verstarb ihr Mann. Nun setzte sie alle Kraft daran, allen Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und dabei blieb sie immer Neuem aufgeschlossen, vor allem auch in der Musik. Erst nachdem alle Kinder aus dem Haus waren, erfüllte sie sich den Traum, zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Seit das Reisen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, verbringt die Jubilarin den Tag mit Lesen, Spazierengehen, nutzt regelmäßig ihr Theater-Abo in Freiburg. Auch in dem hohen Alter spielt sie noch Klavier.