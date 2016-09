Hüfingen. Das Erstkommunionteam lädt zur Anmeldung für den Kommunionskurs 2017 ein. Eltern werden gebeten mit ihren Kindern am Donnerstag, 6. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro in Hüfingen, zur Anmeldung zukommen. Da nicht jedes Jahr in jeder Pfarrei eine Erstkommunionfeier stattfinden kann, können sich zu den angegebenen Terminen auch schon Kinder der 2. Klasse oder 4. Klasse anmelden. Weitere Informationen im Pfarrbüro Hüfingen unter der Telefonnummer 0771/61295.