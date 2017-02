80 Narren des Seniorenkreises St. Verena Hüfingen feierten ihre Fasnet in der Ratsstube (linkes Bild). Neben verschiedenen humoristischen Vorträgen sorgte nicht nur die Schulbuckelbänd für musikalische Stimmung, sondern auch Otto Böhm und Ernst Schmid mit schwungvollen Melodien aus dem Zirkus Renz. Eine Abordnung der Hüfinger Zünfte besuchte den Nachwuchs in den Kindergärten und in der Schule, um ihnen die Hüfinger Fasnet näher zu bringen. Bei dieser besonderen Stunde im Fach Heimatkunde hatten alle Riesenspaß, wie auf dem Bild aus der Kindertagesstätte St. Verena (rechts) zu sehen ist. Fotos: Lendle