Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden die Chöre des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen, der Frauenchor der Baar und der katholische Kirchenchor Hüfingen zusammen mit dem Profiorchester Cappella Vivace am vierten Adventsonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr unter der Leitung von Hubert Stinner wieder ein stimmungsvolles Chor- und Orchesterkonzert in der Hüfinger Stadtkirche St. Verena darbieten. Neben neu einstudierten Advents- und Weihnachtsliedern wird die bekannte "Jugendmesse" in F-Dur von Joseph Haydn, welche bereits an Fronleichnam eindrucksvoll aufgeführt wurde, aufgeführt werden. Als weiteren Höhepunkt des Konzertes darf man auf die "Missa Sancti Leopoldi" von Michael Haydn für Frauenchor, Solisten und Orchester gespannt sein. Eröffnet wird das Konzert vom Chor der Gesangsklassen des Fürstenberg-Gymnasiums, der in seiner neuen Besetzung erstmals mit Advents- und Weihnachtsliedern zu hören sein wird. Jugendliche des Fürstenberg-Gymnasiums musizieren zusammen mit dem Kirchenchor Hüfingen Teile aus der Ethno-Messe von Lorenz Maierhofer und bringen damit eine besondere Friedensbotschaft mit afrikanischen Rhythmen und Gospel­melodien in das Programm ein. Karten für dieses abwechslungsreiche Konzert gibt es im Vorverkauf bei Foto-Mayer in Hüfingen und im Sekretariat des Fürstenberg-Gymnasiums. Der Eintritt beträgt zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro ermäßigt. Außerdem gibt es Tickets an der Abendkasse. Foto: Stinner