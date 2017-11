Hüfingen Abschied, Aufbruch und Neubeginn spiegeln sich wieder

Der in Hüfingen lebende Thomas Mählich hat den Kontakt zu dem diplomierten Opernsänger, Gesangslehrer und Dozenten des Züricher Konservatoriums Andreas J. Baumberger sowie zu der Pianistin Tiziana Rosa aus Zürich hergestellt und das Konzert organisiert.

Die minimalistische Ausstattung auf der Bühne verlangte volle Konzentration auf die musikalische Auswahl, die passend zur Melancholie des Trauermonats November zusammengestellt war. Lediglich ein Koffer mit einer Puppe, einer Rose, einem leeren Bilderrahmen und weiteren Utensilien, die nacheinander aufgestellt wurden, dienten symbolisch einer Reise durchs Leben.

Nach den Auftritten in Zürich und in der Bretagne mit diesem Programm nun also Hüfingen.