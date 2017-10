Hüfingen Ab November gilt im Aquari ein vereinfachtes Tarifsystem

Hüfingen. Zum 1. November wird das Tarifsystem im Aquari Hüfingen vereinfacht. Dadurch könne der Informations- und Beratungsbedarf an der Eintrittskasse gesenkt werden, teilt das Rathaus mit. Das neue Tarifsystem basiert auf einem einheitlichen, zweistündigen Aufenthalt. Für einen längeren Aufenthalt im Bad oder in der Sauna kann die Zeitverlängerung pro angefangene Stunde in Anspruch genommen werden.