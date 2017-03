Hüfingen 19. Juli: Premiere für "Das Artefakt"

Hüfingen. In diesem Jahr dürfen sich die Freunde des Freilicht-Theaters wieder auf ein neues Stück freuen. "Das Artefakt" handelt von Göttern, Römern und anderen Menschen, die einst in Hüfingen lebten. Regisseur Paul Siemt, bisher verantwortlich für alle Aufführungen und damit auch für die durchgängigen Erfolge dieser Veranstaltung, hat das Stück mit historischem Hintergrund der Schauspieltruppe und Hüfingen selbst wieder auf den Leib geschrieben. Zwölf Mal wird die historische Geschichte an der Römerwiese bei der Badruine aufgeführt, der Vorverkauf startet in der kommenden Woche.

Wie kam Hüfingen eigentlich zum Sommertheater, das 1998 seine Premiere feierte und seither mit acht Theaterstücken durchweg begeisterte und beste Kritiken einheimste? Dem damaligen Bürgermeister Anton Knapp ist es zu verdanken, dass sich diese Erfolgsgeschichte in Hüfingen etabliert hat und bis heute fortgeschrieben werden kann.

"Ich wollte im Jahr 1998 eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zum 150. Jahrestag der badischen Revolution in Hüfingen anbieten, die für die gesamte Bevölkerung interessant ist", erinnert sich Knapp. Ein Theaterstück erschien ihm geeignet. Nach langen und intensiven Recherchen war er auf den Regisseur Paul Siemt gestoßen, der zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise eine Produktionslücke hatte. "Sonst hätten wir den Profi-Regisseur nicht nach Hüfingen bekommen", so Knapp.