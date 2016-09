Hüfingen 19-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

An der Einmündung der Straße "Stettenwinkel" auf die Bräunlinger Straße (Landesstraße 181) wollte eine 19-jährige Golf-Fahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den jungen Fahrer mit seiner 125er Yamaha auf der Vorfahrtsstraße.

Bei dem Zusammenprall wurde der 19-Jährige von seinem Moped geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der junge Mann in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.