Hornberg Zunft entführt ins "Schlaraffenland"

Hornberg (red/eg). Los gehts mit dem Hörnerball der Narrenzunft, der traditionell am Fasnachts-Samstag in der närrisch geschmückten "Holzwurmhalle" steigt. Um 19.30 bewegt sich ein Fackelzug mit Hornberger Narren und geladenen Gastzünften vom Viadukt in der Poststraße in schaurig-schöner Abendstimmung in die Stadthalle.

Dort sorgt laut einer Pressemeldung der Narrenzunft DJ "Double-D" für den richtigen Musikmix für Jung und Alt. Dazwischen gibt es Tanz- und Showeinlagen der Gastzünfte. Ihr Kommen angekündigt haben neben den Hornberger Narrenvereinen unter anderem die Narrenzünfte Triberg und Kirnbach sowie die Rohrer Waldhexen. Die Bars und Kaffeestube in den Katakomben sind geöffnet. Der Eintritt an diesem Abend beträgt 2,50 Euro pro Person.

Der traditionelle Hornberger Fasnachts-Umzug. Wagen, Kapellen und 20 Zünfte mit 1000 Teilnehmern sorgen am Fasnachts-Sonntag für ein großartiges Narrentreiben. Ab 14 Uhr weichen die Autos im Hornberger Städtle dem närrischen Lindwurm von Narren aus nah und fern, die Brauchtum und Tradition präsentieren, Schabernack treiben oder zum Mitklatschen und Schunkeln aufspielen. Mit dabei sind neben den Hornberger Zünften zum Beispiel die Bisinger Hexen, der Rosenfelder Narrenverein oder die Hexenzunft Grafenhausen.