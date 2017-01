Hornberg "Wir alle stehen fassungslos hier"

Der Glockenschlag der Rathausuhr zeigt den Beginn der Sitzung an. Aber Scheffold braucht eine Weile, bis er sich soweit gefasst hat, dass er ein paar Worte zum überraschenden Tod des Gemeinderats und FW-Fraktionssprechers Markus Baumann sagen kann. Immer wieder muss er unterbrechen, ihm versagt seine Stimme. "Wir alle stehen heute fassungslos hier und können nicht begreifen, was passiert ist und dass er nun nicht mehr unter uns ist", versucht Scheffold die Gefühle in Worte zu fassen, die in diesem Moment alle im Saal empfinden.

"In seiner unverwechselbaren, energischen Art hat er sich auf vielfältige Weise engagiert und sich stets vehement für seine Heimatstadt, für sein geliebtes Hornberg eingesetzt", fährt er nach einer Pause fort und betont: "Wir haben einen großen Verlust erlitten und wir alle werden Markus Baumann schmerzlich vermissen. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seinen Angehörigen, bei der Tochter Tabea, der Mutter und dem Bruder. Ihr Leid und ihre Trauer können wir nur schwer ermessen."

Seit 2009 saß Markus Baumann für die Freien Wähler im Hornberger Gemeinderat. Nach dem Ausscheiden seines Fraktionskollegen Thomas Weißer wurde er 2013 dessen Nachfolger als Fraktionssprecher. Baumann zeichnete sich durch seine oft unbequeme und hartnäckige Art aus. Er blieb seiner Meinung konsequent treu. Beruflich leitete er die 1942 gegründete familieneigene Spedition in Hornberg, die er 2001 von seinem Vater übernahm. Zu seiner Leidenschaft zählten große Lastwagen und Oldtimer.