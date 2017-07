Hornberg Vorstandsaufgaben sind neu geregelt

"Dies wird eine gravierende und positive Veränderung, die Entlastung des Vorstands soll den Verein voranbringen", betonte Kessler in der Versammlung. Er schlug drei Kandidaten vor, die Mitgliederversammlung stimmte diesen geschlossen zu.

Der AV Germania Hornberg wird künftig von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geführt. Stefan Fricke wird sich um die Finanzen kümmern, ihm obliegt zudem neben der Vereinswerbung auch die Öffentlichkeitsarbeit. Michael Lehmann verwaltet künftig den Sport, in seinen organisatorischen Aufgabenbereich fallen unter anderem die aktiven Mannschaften sowie die Schüler- und Jugendarbeit.

Enge Zusammenarbeit

Der bisherige Vereinsvorsitzende Achim Schemel ist jetzt für das Allgemeine wie beispielsweise die Organisation von Veranstaltungen oder die Pflege der Vereins-Homepage zuständig. Ihre Stellvertreter sind Gerd Schemel, Klaus Schemel und das Team Edwin Birmele und Walter Epting. Alle Bereiche arbeiten laut Walter Kessler eng zusammen.

"Durch die vollzogene Entlastung des Vorstands kann jetzt ein stärkerer Fokus auf Sport und Finanzen gelegt werden, dadurch hoffen wir auf eine schlagkräftige Mannschaft im kommenden Jahr", so Kessler.

"Bewusst haben wir hier erstmals nicht aus der Gruppe gewählt, sondern im Vorfeld klar die Aufgaben der einzelnen Posten definiert und uns dann überlegt, wer dafür in Frage kommt", betonte er und trat damit den aufkommenden Anmerkungen aus der Versammlung entgegen, dass dies ja "keine richtige Wahlen" seien.

Verein sucht Kassierer

Per Akklamation gewählt beziehungsweise wiedergewählt wurden Kyra Ziegler (Schriftführerin), Jürgen Hermann und Dieter Müller (Kassenprüfer) sowie Roland Dold, Jürgen Haasis und Klaus-Dieter Haasis (Beisitzer). Der Posten des Schatzmeisters (Jürgen Haasis kandidierte nicht mehr) konnte nicht besetzt werden, dieser wird von Stefan Fricke und Achim Schemel kommissarisch geführt. SPD-Stadtrat Dieter Müller überbrachte in Vertretung von Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold die Grüße der Stadt und betonte deren große Wertschätzung der Ringer.

Nach der Rückkehr von Markus Schumann, Benjamin Renkert und Michael Bozkurt blickt der AV Germania lautseinem Vorsitzenden Achim Schemel "zuversichtlich auf die kommende Runde". Schumann ging "mit viel Engagement an seine neue Aufgabe als Trainer" heran und der Verein konnte am Saisonbeginn eine volle Mannschaft stellen. Die ersten Kämpfe liefen laut Schemel vielversprechend, dann kam aber die dünne Personaldecke zum Tragen und nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen musste der Verein auch im vergangenen Jahr schauen, dass sie "die Runde halbwegs vernünftig abschließen". Das Ergebnis ist laut Schemel der vorletzte Platz in der Bezirksliga.