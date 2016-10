Hornberg Vorstand

Schriftführerin: Stefanie Schmeckenbecher

Beisitzer: Marion Heinzmann und Andrea Aicher.

Hornberg. Wenn das frisch sanierte Hornberger Freibad zur Saison 2018 seine Tore öffnet, ist es in guten Händen: Künftig will der "Förderverein Freibad Hornberg e.V." die Stadt als Träger der Einrichtung bei den Maßnahmen zur Erhaltung des Freibads "als Familienbad und zur Naherholung" unterstützen.

Schulschwimmen soll im Blickpunkt stehen

Dies hat sich der neugegründete Verein unter anderem in seine Satzung geschrieben. Gefördert werden soll auch die DLRG-Wasserrettung, der Schwimmsport und schließlich das Schulschwimmen.

Vor allem Letzteres ist für den neu gewählten Vorsitzenden Tommy Reinbold eine Herzensangelegenheit: "Immer weniger Kinder lernen richtig schwimmen", betonte er bei der sehr gut besuchten Gründungsversammlung.

Er stellte aber auch klar, dass der Verein keine Beiträge zum Unterhalt oder der Betreibung des Bads leiste: "Das ist alleinige Sache der Stadt." Ideen zur Finanzierung der Vorhaben wurden von den Gründungsmitgliedern Hans-Peter und Inge Hirschbühl, Marion Heinzmann, Uwe Davidsen sowie Michael Doßwald, Tommy Reinbold, Nino Nicoletta und Petra Streif bereits ausgearbeitet und in der Satzung festgeschrieben.

Dies sind zum einen die Mitgliederbeiträge: Familien: 40, Einzelpersonen 20, Rentner, Schwerbehinderte oder Alleinerziehende 15 und Kinder und Schüler zehn Euro. Passive Mitglieder sollen 20 Euro pro Jahr leisten. Zudem hofft der Verein auf Spenden sowie bei Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zweck dienen, an Geld zu kommen. Die Werbeflächen im Freibad sollen an Firmen vermietet werden.

Bürgerinitiative zieht positive Bilanz

Und wie geht es mit der BI weiter? "Unsere Arbeit ist getan, wir haben das erreicht, was wir alle wollten, nämlich eine Hornberger Attraktion erhalten", zog Hans Peter Hirschbühl zufrieden Bilanz: "Danke für die Zusammenarbeit in der Vergangenheit, es ist ein wunderbares Gefühl, wenn es vorangeht" sagte er in der Versammlung.

Hirschbühl will sich weiterhin um die Organisation von Arbeitseinsätzen bei der Erhaltung und anstehenden Sanierung des Freibads kümmern. Tommy Reinbold bedankte sich bei den Anwesenden für das Vertrauen bei der Wahl zum Vorsitzenden: "Aber ich brauche euch alle, nur mit euch zusammen können wir weitermachen."

Gratulationen kamen auch von Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold, der im Übrigen die Wahlen zum Vorstand leitete. Dies verliefen in offener Abstimmung, alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.