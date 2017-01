Hornberg Viele Köpfe haben ein gemeinsames Ziel

Hornberg. Auf Initiative von Kovac haben sich Haupt- und Ehrenamtliche getroffen, die in der Ortenau auf verschiedenen Ebenen Migranten betreuen. In der Spanischen Weiterbildungsakademie AEF in Horberg haben Mitarbeiter der Caritas, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Wolfach, der Diakonie Ortenau, des Landratsamts Ortenaukreis und der AEF miteinander diskutiert. Ziel dieser Runde sei die bessere Vernetzung dieser Einrichtungen, um Maßnahmen zur Integration von Migranten im oberen Kinzigtal und Hornberg zu stärken, veranschaulicht Kovac bei dem Treffen.

"Die sind die Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich für die Integration einsetzen", sagt die Bundestagsabgeordnete und deutet auf die Gesprächsrunde, an die sie "ein herzliches Dankeschön" richtet. Alle Verantwortlichen sind derzeit in der Phase, dass weniger Flüchtlinge in die Ortenau kommen, und es auf die Integration der Menschen vor Ort ankomme.

Jede Einrichtung hat bei dieser Aufgabe auch Probleme. Bei der Spanischen Weiterbildungsakademie standen im Dezember noch die abendlichen Sprachkurse auf der Kippe. Aufgrund der Umquartierung von Flüchtlingen sank die Teilnehmerzahl im Kurs von 16 auf zwölf (wir berichteten). Jedoch ist eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen zur Finanzierung erforderlich.