Hornberg "Vergelt es euch Gott, dass ihr meine Mucken ertragen habt"

Dem schloss sich Alfredo Sanchéz im Namen des Pfarrgemeinderates an. Es sei Koppelstätter gelungen, während seiner Amtszeit in der Seelsorgeeinheit Strukturen aufzubauen. In ihm habe Sanchéz auch privat einen guten Freund gewonnen. "Halte dir immer das Fronleichnamsfest frei, um mit uns in Hornberg zu feiern", lud er den Priester ein.

Ein besonderer Dank Koppelstätters galt den Bläser-Ensembles "Swabian Brass" und "Mocatheca", die den Gottesdienst musikalisch stimmig umrahmt hatten. "Ganz toll habt ihr das gemacht" lobte der Pfarrer die Musiker, die begeisterten Applaus ernteten.

In den Genuss des sich anschließenden wunderbaren Konzerts der beiden Formationen kam Koppelstätter leider nicht mehr, denn er hielt am Sonntag auch den Familiengottesdienst in Hausach.

Ebenso wird der Pfarrer als Pensionär am kommenden Mittwoch in Hornberg den Schülergottesdienst halten. Formell wird Gerhard Koppelstätter am 22. Oktober mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Hausach von der Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg in den Ruhestand verabschiedet.