Hornberg "Variante 5.0 birgt keine Risiken mehr"

Hornberg. Die Hoffnung, dass die Baugrunduntersuchungen im Bereich des künftigen Springerbeckens keine besonderen Probleme zutage bringen, haben sich nicht bestätigt.

"Diese Arbeiten waren die Grundlage der weiteren Planungen", sagte Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold im Rahmen der Gründungsversammlung des Fördervereins Freibad.

Schon in der Gemeinderatssitzung am 14. Oktober war bekannt geworden, dass durch den sehr hohen Grundwasserstand eine aufwändige Grundwassererhaltung in Form einer Brunnenabsenkung notwendig wird. Weiterhin wird im Bereich des geplanten Springerbeckens ein Felsabtrag erforderlich.