Hornberg "Tiere sind noch völlig verängstigt"

Zirkustiere fordern Helfer

Längst haben es die Tierschützer aber nicht nur mit Hunden und Katzen zu tun. Auch ein Hase, der wohl ausgesetzt wurde, sowie eine Gelbwangen-Schildkröte – diese wurde vom Besitzer schon vermisst – beschäftigten das Team. Eine Herausforderung für den Tierschutzverein war der Zirkus Aladin, der mit 27 Tieren in Niederwasser gestrandet war. "Dank der Geldspenden vieler Menschen konnten wir die Tiere versorgen und unter anderem auch den Hufschmied bezahlen", schilderte Sum.

Ein herzliches Dankeschön ging an Petra Schondelmaier, die sich maßgeblich um die Ponys kümmert und sie – inzwischen sind es drei – bei sich auf dem Hof untergebracht hat.

Ängstliche Hunde

Zu versorgen waren neben Hunden und Katzen auch zwei Ponys, zwei Esel sowie Ziegen und Kamele, darunter auch ein Dromedar.

Scharfe Kritik übte Tierschützerin Sabine Silzer an der immer gängigeren Praxis, Hunde, die aus einer Tötungsstation im Ausland nach Deutschland kommen, viel zu früh zu vermitteln. "Die Tiere sind noch völlig verängstigt und haben noch kein Vertrauen zu den Menschen", sagte Silzer und berichtete von einem Hund, der von einer deutschen Tierstation nach Hausach vermittelt wurde.

Das Tier flüchtete von seinem neuen Zuhause und wurde 18 Tage lang gesucht. Die Spur führte laut Silzer von Hausach über den Brandenkopf nach Zell und weiter nach Oberharmersbach.

"Immer wieder wurde der Hund gesichtet, aber es ist keinem gelungen, ihn einzufangen", so die Tierschützerin. Schließlich fand man das Tier – in einem Schopf auf einem Heuballen schlafend – in Ortenberg. Es konnte eingefangen werden. Heute hat es ein tolles Leben auf der Schwäbischen Alb.

"Das Thema Auslandshund war mal eine gute Sache, inzwischen ist es zu einer Gelddruckmaschine verkommen, das hat mit seriösem Tierschutz nichts mehr zu tun", zog Silzer kritisch Bilanz.

Backhelfer gesucht

Joachim Hurst, der die Moderation bei der Mitgliederversammlung übernommen hatte, berichtet von einer ausgeglichenen Kasse. Von einem Teil der Mitgliedsbeiträge hat der Verein Hundefallen gekauft. Um ihre Kasse weiter aufzustocken, wollen die Tierschützer auch in diesem Jahr wieder beim Hornberger Weihnachtsmarkt am 9. Dezember dabei sein. Dazu suchen sie noch freiwillige Helfer, die für den Stand etwas Weihnachtliches backen. "Wer mehr wissen will, kann sich gerne an den Vorstand – Carolin Sum oder Angela Grieß – wenden", sagte Hurst.

30 Jahre: Adelheid Walleser, Fischerbach

20 Jahre: Oliver Schnürle, Schonach

15 Jahre: Ulla Moosmann (Fischerbach) und Doris Seubert (Hofstetten).