Hornberg Tafelladen als Ort der Begegnung

Hornberg. Die Hornberger Tafel ist ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Zum Tag der offenen Tür lädt der Verein am heutigen Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Rahmen des bundesweiten "Tafel-Tags" (siehe Infokasten) ein. Das diesjährige Motto lautet "Die Tafeln sind Orte der Begegnung".

Für Henriette Haas ist der Hornberger Tafelladen tatsächlich ein Ort der Begegnung, wo sich zweimal wöchentlich Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft treffen. Zu den Kunden gehören solche mit geringen Einkommen, Sozialhilfeempfänger, kinderreiche Familien, Erwerbsunfähige, Alleinerziehende, Rentner mit zu wenig Rente und Asylbewerber.

Den Tag der offenen Tür veranstaltete der Tafelladen erstmals 2013. "Es gibt immer wieder Interessierte, die einen ansprechen, wie es denn im Laden ausieht", sagt die Vorsitzende der Awo. Denn in das kleine Geschäft, eine ehemalige Bäckerei in der Leimattenstraße 15, können Spaziergänger gar nicht reinsehen. Das Schaufenster ist aus Milchglas. "Wir wollen für unsere Kunden eine gewisse Hemmschwelle abbauen", sagt Haas. Es gebe Menschen, die sich in der Öffentlichkeit nicht "outen" möchten, dass sie weniger Geld haben.