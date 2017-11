Hornberg Statt Schnee fällt Kalk vom Himmel

Hornberg-Reichenbach (red/cko). An dem Helikopter ist ein Kübel angeseilt, aus dem hauptsächlich Kalk abgelassen wird. Vor allem rund um das "Steigers Eck" und die "Schondelhöhe" ist der Hubschrauber zu sehen.

Naturschutzfachlich sensible Bereiche werden ausgespart, so Yvonne Chtioui vom Amt für Waldwirtschaft. Die Bodenschutzkalkung wird im Rahmen eines öffentlich geförderten Projekts als Modellvorhaben in Zusammenarbeit mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg durchgeführt.

Grenzwerte eingehalten