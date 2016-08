Hornberg Spontane Hilfe für Erdbeben-Opfer

Hornberg. Ohne Zögern beschlossen Thomas Schwertel, Hans Brohammer und Josef Frey gemeinsam mit dem ehemaligen Wirt des "Kanönle" Franco Giardini, eine Spendenaktion zu starten. Die Drei gehören zu den Italienfans, die schon jahrzehntelang mit von Giardini organisierten Fahrten das Land bereisen. "Viele Kinzigtäler kennen die Region gut und sind sicher genauso geschockt und entsetzt wie wir", sagt Giardini, der schon ein halbes Jahrhundert in Hornberg lebt.

Nachdem er sich nach der schrecklichen Nachricht versichert hatte, dass seine Schwestern Luigina und Guiliana in seiner umbrischen Heimatstadt Trevi wohlauf sind, atmete Giardini erst mal auf. Trevi liegt gerade einmal rund 60 Kilometer von Amatrice entfernt, einem der Orte, die es am schlimmsten getroffen hat. "Dann erkundigte sich Thomas am Donnerstagmorgen telefonisch, ob in Trevi alles in Ordnung ist", erzählt Giardini und ihm sei bewusst geworden, dass zwar seine Schwestern verschont wurden, aber Tausende Menschen nicht.

Es sei der Gruppe klar, keine Unsummen zusammen zu bekommen, meint Thomas Schwertel. Infrastruktur wie Schulen und Ähnliches wieder herzustellen, sei Aufgabe des Staats. Vor Ort seien ja rund 6000 Helfer, fügt Giardini hinzu. Er hält sich ständig auf dem Laufenden und ist in Kontakt mit dem Hornberger Alfonso D’Astolfo, der gerade in der Region Urlaub macht. Es müsse furchtbar gewesen sein, wie die Menschen mitten in der Nacht aus den Häusern gestürmt seien.