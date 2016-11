Hornberg Sperrvermerk hat ausgedient

Bereits in der Jahresschluss-Sitzung am Mittwoch, 7. Dezember, werden für Zuhörer auch – zunächst zwei – Ausdrucke der Beratungsunterlagen in der öffentlichen Sitzung bereitliegen. Der Sperrvermerk war übrigens nicht in der Gemeindeordnung geregelt: "Das war aber eine übliche Handhabung", sagt Oswald Flaig.

Die Stadt hat übrigens schnell reagiert: Als der SchwaBo gestern ein Foto des Sperrvermerk-Stempels machen wollte, war dieser schon in die Amtsstubengeschichte eingegangen: Er war nicht mehr aufzufinden.

Ein Ratsinformationssystem ist ein auf die Abbildung demokratischer Strukturen spezialisiertes EDV-gestütztes Informations- und Dokumentenmanagementsystem in Gemeinden