Hornberg Spaß ganz ohne Leistungsdruck

Hornberg (red/eg). "Vom Zweijährigen bis zum Teenie zeigen die jungen Sportler, wie sehr ihnen ihr Training am Herzen liegt", schreibt Simone Blum vom TV in einer Pressemitteilung. Genau das will der Turnverein mit dieser Veranstaltung vermitteln: Spaß am Sport, ganz ohne Leistungsdruck. An diesem Tag stehen Punkte und Platzierungen nicht im Vordergrund. Vielmehr sollen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, ihren Familien und Freunden zu zeigen, was sie das ganze Jahr so begeistert trainiert haben.

Rund 200 junge Sportler präsentieren ihr Können in den Bereichen Leichtathletik, Turnen und Handball und geben Einblick in die gesamte Bandbreite des Hornberger Turnvereins.

Vom Kleinkind bis zum Teenager bietet der TV Hornberg für jedes Alter und jede Neigung eine Trainingsmöglichkeit. Vom Ballkünstler bis zum begeisterten Läufer und vom Turner bis zum Tänzer - im TV findet jeder ein zu seinem Talent passendes Angebot. Gerade für die jüngeren Kinder, die noch nicht so häufig an Wettkämpfen und Rundenspielen teilnehmen, ist das Sportstudio ein Höhepunkt im Sportlerjahr. Schließlich haben sie sonst eher selten so viele Zuschauer. Gerade das macht die besondere Atmosphäre des Sportstudios aus: Jeder zeigt nach seinen Möglichkeiten was er kann.