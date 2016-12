Hornberg Siegfried Scheffold bleibt Rathauschef

Trotzdem gab es an der Wahl nichts zu beanstanden. So kann Erich Fuhrer dann um 18.43 Uhr vor dem Rathaus das Endergebnis verkünden. Kanonendonner hallt vom Schlossberg herab, Applaus brandet auf.

Der Sieger Siegfried Scheffold strahlt, seine Frau Elfie und seine Kinder freuen sich mit ihm. Als erster gratuliert Erich Fuhrer dem alten und neuen Bürgermeister zu seiner Wiederwahl.

"Nehmen Sie den Rückenwind mit , den Sie jetzt haben, um Ihren Dienst in Hornberg fortzusetzen und Projekte zielstrebig anzugehen", sagt er zu Scheffold. Einige Projekte warten auf ihre Fertigstellung oder müssten noch angestoßen werden. "Aber Sie sind in den vergangenen 16 Jahren ein großes Stück vorangekommen", so Fuhrer.

Ähnlich äußert sich auch Gemeinderat Fritz Wöhrle aus zweiter stellvertretender Bürgermeister: "Sie sind in Ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht alleine". Auch die beiden Ortsvorsteher Gottfried Bühler (Reichenbach) und Bernhard Dold (Niederwasser) gratulieren und wünschen unter anderem "Freude, eine große Portion Optimismus und Mut". Siegfried Scheffold selber freut sich über das "beachtliche und enorme Ergebnis": "Das habe ich so nicht erwartet." Es bestätige aber auch die gemeinsame Arbeit. Scheffold fügt hinzu: "Ich will mich weiter voller Elan für Hornberg einsetzen".

Dann wendet er sich an seinen Herausforderer Michael Reutter und dankt ihm für das "große Zeichen Demokratie und den aufgebrachten Mut". "Wir haben in den vergangenen 16 Jahren dreimal die Klingen gekreuzt, das ist nun aber das letzte Mal gewesen", sagt Scheffold schmunzelnd zu ihm. Michael Reutter gehört zu den ersten, die Scheffold gratulierten.

Er bedankt sich bei seinen Wählern und wünscht sich nun, dass beim Amtsinhaber "mehr Vernunft gerade bei finanziellen Dingen" einkehrt. Anschließend gratulieren Bürgermeisterkollegen, Freunde und Mitbürger Scheffold zu seiner Wiederwahl.

Es war nicht anders zu erwarten! Mit überzeugender Mehrheit hat sich Siegfried Scheffold bei der Bürgermeisterwahl gegen seinen Dauer-Kontrahenten Michael Reutter durchgesetzt. Nach dem Bewerbungsschluss, spätestens nach der Kandidatenvorstellung, war eigentlich auch nichts anderes zu erwarten. Denn ein echter Wahlkampf war das nicht. Das, was der Mitbewerber anzubieten hatte, reichte in keinster Weise aus, um den Amtsinhaber auch nur ansatzweise in Verlegenheit zum bringen. Echte Alternativen oder Konzepte: Fehlanzeige. Überraschend und ganz gegen den derzeitigen Landestrend war die relativ hohe Wahlbeteiligung. Das ist Verpflichtung genug für Siegfried Scheffold, seine Aufgaben nun fortzuführen. Mancher Bürger wünscht sich da jedoch vielleicht etwas mehr Tempo.

Wahlbeteiligung: 45,07 Prozent

Wahlberechtigte: 3222

Wähler: 1452

Gültige Stimmen: 1381

Ungültige Stimmen: 71

Auf Siegfried Scheffold entfielen: 1164 Stimmen.

Auf Michael Reutter: 191 Stimmen.