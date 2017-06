Hornberg Schwarzwald in all seinen Facetten

Gutach. In fünf Räumen des Museums sind Bilder von den Gründern Wilhelm Hasemann und Curt Liebich bis hin zur jüngsten Künstlerin Martina Dieterle, die 2015 zur Gruppe stieß, zu sehen.

Bei seiner Begrüßung hob Kunstvereinsvorsitzender Jean-Claude Naudet den großen Einfluss der Gutacher Malerkolonie auf das Bild des Schwarzwalds, seiner Landschaften, Traditionen und Trachten hin. "Gutach ist der Schwarzwald, der Schwarzwald ist Gutach", stellte er nicht ohne Stolz fest. Denn die Postkarten, vor allem von Liebich, würden in alle Welt verschickt. Fragen die Menschen heute nach dem Schwarzwald, so denke jeder an das typische Bauernhaus des Vogtsbauernhofs und an die Gutacher Tracht mit dem unverwechselbaren roten Bollenhut, so Naudet.

Bürgermeister Siegfried Eckert stellte bei seiner Rede die grundlegende Frage: "Was ist Kunst?" Zwar sei die Antwort laut Eckert keinesfalls einfach, doch auf den Punkt gebracht kommt Kunst von Können. Und das Können der Künstler der Gutacher Malerkolonie könne in mehr als 80 Bildern von rund 30 der 200 bisherigen Künstler der Kolonie betrachtet werden. Dabei sind Landschaften, Bauernhäuser, Trachten und Menschen die Hauptmotive.