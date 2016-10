Hornberg Sanierung soll deutlich teurer werden

Hornberg (eve). Die Sanierung des Hornberger Freibads wird deutlich kostspieliger als geplant. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch informierte Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold das Ratsgemium über den aktuellen Planungsstand und die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Baugrunduntersuchung.