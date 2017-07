Hornberg Rauchpatronen simulieren Autobrand

Die etwa 100 Meter Abstand zur Unfallstelle diene der Sicherheit der Feuerwehrleute, die sich vom rauchfreien Raum aus in Richtung Unfall-Fahrzeuge vorarbeiten müssten, war am Rande zu erfahren. Zwei Atemschutztrupps rückten mit Strahlrohren in Richtung Unfallstelle vor und löschten dabei zuerst einmal den entzündlichen Rauch über der Unfallstelle.

Danach wurden die Fahrzeuge erkundet, drei Personen galt es zu retten. Mittlerweile trafen nachrückende und nachalarmierte Kräfte der Duravit-Werkfeuerwehr, der Gutacher, Wolfacher und Triberger Feuerwehr ein. Die Autotüren wurden fachmännisch entfernt, die fiktiven Verletzten befreit und an den Rettungsdienst im Fluchtstollen übergeben.

Am Ende waren etwa 100 Feuerwehrleute im Übungseinsatz, der von Kreisbrandmeister Bernhard Frei (Ortenaukreis), dessen Stellvertreter Thomas Happersberger, Kreisbrandmeister Florian Vetter (Schwarzwald-Baar-Kreis), Bezirksbrandmeister Michael Wegel sowie Vertretern der Polizei und des Straßenbauamtes mit großem Interesse verfolgt wurde. Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold hatte nach der Übung "ein gutes Gefühl, was die Sicherheit im Tunnel betrifft."

Die Einsatzbesprechung mit Auswertung sämtlicher Erkenntnisse wird in etwa drei Wochen stattfinden, blickte Kommandant Thomas Stammel voraus.

Als Sicherheitsbeauftragter für die Tunnel des Ortenaukreises rät Michael Schusziara Autofahrern: "Damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt, sollten einfache Verhaltensregeln beachtet werden. Dazu zählt das Einschalten des Lichts bei der Einfahrt in einen Tunnel, das Einhalten von genügend Sicherheitsabstand und das Beachten der höchstens zulässigen Geschwindigkeit. Bei einer roten Ampel darf nicht in den Tunnel eingefahren werden."

Was eigentlich logisch klinge, werde oft nicht beachtet und führe zur unnötigen Gefährdung. Sollte es dann doch zum Ernstfall kommen, rate er dringend zur Benutzung der Sicherheitseinrichtungen im Tunnel. "Heute haben viele Menschen ein Handy dabei. Aber über den Notruf im Tunnel werden seitens der Leitstelle automatisch eine Reihe von Reaktionen eingeleitet und außerdem erkennt man dort sofort, von welcher Stelle aus er Notruf abgesetzt wurde."

Gerade im Hornberger Tunnel gebe es die komfortable Situation von geschlossenen Notrufkabinen, die im Notfall unbedingt genutzt werden sollten. Die vorhandenen Feuerlöscher seien allerdings nur für einen Brand am Anfang der Entstehung geeignet. In allen anderen Fällen sollte das Fahrzeug unbedingt verlassen und der Fluchtweg genutzt werden.