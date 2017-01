Hornberg Tod beim Fohrenbühl gibt Rätsel auf

Laut einer Pressemitteilung der Polizei war am Samstag um 4.10 Uhr ein Notruf eingegangen. Demnach hatte ein Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf der Fahrbahn der L 108 – zwischen Unterreichenbach und Fohrenbühl – eine bewusstlose Person liege. Diese befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Streufahrzeug. "Der Notarzt vor Ort konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen", schreibt die Polizei. "Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Streudienstfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und unmittelbar daneben an einem Baum zum Stehen kam." Der Fahrer des Lastwagens war der 46-jährige Spediteur Markus Baumann.

In Hornberg herrschten gestern tiefe Trauer und Fassungslosigkeit. Bürgermeister Siegfried Scheffold erklärte, er sei zunächst einmal sprachlos gewesen. Baumann sei ein aktiver Unternehmer gewesen, der sich engagiert und mit Herzblut eingesetzt habe. Das aber nicht nur für seinen Betrieb, sondern auch in der Kommunalpolitik und bei der Freiwilligen Feuerwehr. "Er war immer zur Stelle, wenn Menschen in Not waren, und hat sich immer für seine Bürger eingesetzt", sagte Scheffold. "Ich bin tief erschüttert."

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hornberg, Thomas Stammel, trauert nicht nur um einen Kameraden, sondern einen engen Freund. "Uns fehlen noch die Worte, der Schock sitzt tief", schrieb er per E-Mail in einer Stellungnahme. Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr hätten sich nach Bekanntwerden der Nachricht fast vollzählig getroffen und Baumanns gedacht. "Am Sonntag gegen 7 Uhr haben wir den ersten Einsatz ohne ihn gefahren. Er hätte das gewollt", schrieb Stammel. "Unsere Gedanken sind insbesondere bei seiner Tochter. Sie war für ihn das Wichtigste im Leben."