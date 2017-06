Hornberg Powerfrauen meistern jede Aufgabe

Seine Ausführungen würzte der Pfarrer mit humorvollen Worten. So ergänzte er seine Bemerkung über die Powerfrauen mit dem Hinweis, dass die Landfrauen den besten Kuchen weit und breit backen würde. Er bat sie, ihm aus der reichhaltigen Kühltheke ein Stück vom leckeren Käsekuchen zu reservieren.

Die Segenswünsche zum Jubiläum brachten Pfarrer Thomas Krenz mit Gitarre, Ehefrau Sigrid und Gabi Lauble mit dem Lied "Ich bin bei dir" am Ende des beeindruckenden Gottesdienstes musialisch dar.

Ehrengäste sprechen den Hornbergerinnen großes Lob aus

Der Posaunenchor unter der Leitung von Eric Küffer begleitete die Lieder, welche die Gemeinde sang. Als Ehrengast sprach die Präsidentin des südbadischen Landfrauenverbands, Rosa Karcher aus Achern-Oberachern in Begleitung ihrer Vorstandskollegin und stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Monika Schnaiter aus Oberharmersbach herzliche Grußworte. Dabei hatte sie für die Landfrauen ausschließlich hohes Lob und große Anerkennung parat.

Zum Frühschoppenkonzert unterhielt der Musik- und Trachtenverein Reichenbach die Festbesucher mit zünftiger und moderner Blasmusik. Nachmittags spielten "Die jungen Fidelen". Bis in die Abendstunden wurde gefeiert, denn die Einheimischen trafen sich wieder und die vielen Gespräche an den Tischen trugen somit zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bei.

Philosophie: "Weitaus mehr als Kinder und Kühe" haben sich die modernen Landfrauen zu ihren Aufgaben gemacht. Dabei sind in dem Verein keineswegs nur Frauen aus der Landwirtschaft aktiv, sondern einfach Frauen, die im ländlichen Raum leben. In ihrem Terminkalender stehen unter anderem Kreativabende, Vorträge, Seminare, Frauenfrühstück, Gymnastik, Ausflüge und Feste. Gleichzeitig tragen die Landfrauen zum kulturellen Leben in der Stadt Hornberg bei. So findet beispielsweise im Frühjahr und Herbst jeweils der traditionelle Landfrauenmarkt statt.

Geschichte: Gegründet im Januar 1992, feiern die 66 Landfrauen des Ortsverein Hornberg-Reichenbach-Niederwasser 2017 ihr 25-jähriges Bestehen. Der Festakt fand bereits am 20. Januar statt. Infos gibt es im Internet www.landfrauen-hornberg.de.