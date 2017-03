Hornberg Pluspunkt: flexible Betreuungszeiten

Die Idee, sich als Tagesmutter zu qualifizieren, entstand laut D’Ambrosio während ihrer Schwangerschaft, wie sie auf Nachfrage Scheffolds erklärte.

Sie habe schon früher Kindergärtnerin werden wollen, was aber aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden konnte. Nach einem Infoabend der Kindertagespflege Kinzigtal habe sie Kontakt mit deren sozialpädagogischen Mitarbeiterin Ingrid Kunde aufgenommen. Seit Januar diesen Jahres betreut Manuela D’Ambrosio den neunjährigen Marco vier Tage in der Woche nach der Schule. Wenn sich alles gut eingespielt hat, kann sie sich gut vorstellen, noch ein Kind zu betreuen. "Mein Sohn Eduardo besucht erst seit einem halben den Kindergarten und wir brauchen alle noch etwas Zeit für uns", meint die alleinerziehende Mutter.

Die beiden lebhaften Kinder kennen den Bürgermeister schon von der Fasnet her und bewunderten seinen Mut, in die Kanone zu steigen. Auch das große hölzerne Modell einer Kanone in der Amtsstube erregte großes Interesse und Scheffold nahm sich die Zeit, um den Steppkes das "Geschütz" zu zeigen. Mit Manuela D’Ambrosio arbeiten derzeit vier Tagesmütter in Hornberg.

Wer Interesse an einer Ausbildung zur Kindertagespflegekraft hat, kann sich an den Tageselternverein Kinzigtal in Hausach wenden. Auskünfte erteilt im Hornberger Rathaus auch Sachgebietsleiterin Andrea Wimmer.