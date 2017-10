Hornberg "Ob’s was fruchtet, ist unsicher"

Hornberg. Landesweit gibt es seit 2014 die sogenannten "Welcome Center", die als Brücken zwischen der Wirtschaft und den internationalen Facharbeitern fungieren. Sie wurden gegründet, um ausländischen Fachkräften den Start zu erleichtern und die Wirtschaft bei der Rekrutierung von Personal zu unterstützen. Gut aufgestellt für eine solche Einrichtung sieht sich die "Spanische Weiterbildungsakademie" (AEF) in Hornberg. Der Meinung sind nicht nur deren Leiter Alfredo Sanchéz und Bürgermeister Siegfried Scheffold, sondern auch die Landtagsabgeordnete Sandra Boser, die das Pilotprojekt befürwortet. An sie hatte sich Sanchéz gewandt, nachdem der erste im Mai gestellte Antrag vom Wirtschaftsministerium abschlägig beschieden wurde.

Dessen Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist nun eingeladen, sich ein Bild der regionalen Ökonomie und der besonderen topographischen Gegebenheiten zu machen. "Ob´s was fruchtet, ist unsicher und auch das Zeitfenster ist offen" betonte Boser im Gespräch mit Scheffold und Sanchéz im Zentrum für Innovation & Gewerbe Hornberg am Freitag.

Die Ortenau sei der flächenmäßig größte Kreis des Landes und die Anbindung an das nächstgelegene "Welcome Center" in Freiburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht einfach. Außerdem endet laut Boser erfahrungsgemäß die Strahlkraft einer derartigen Einrichtung in einem bestimmten Umkreis. "Es braucht Organisationen wie das AEF, um Arbeitgeber und potentielle Fachkräfte zusammen zu bringen", ist Boser überzeugt. Es gelte, die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu erhalten. Weiterhin brauche es Sprachkurse und begleitende Wegweiser für Neuankömmlinge. Genau das könne die AEF leisten, ist Sanchéz überzeugt: "Wir sind in der glücklichen Lage, in mehreren Sprachen - darunter spanisch, englisch und arabisch - unterrichten zu können". Die Betriebe betonen laut Sanchez kontinuierlich, wie wichtig es sei, dass die Arbeitszuwanderer die deutsche Sprache können. Zur Arbeitssicherung gehöre zudem die soziale Integration und aufgrund der mitgebrachten Erfahrung des AEF "sehen wir uns auch dazu in der Lage, die Menschen zu begleiten" meinte Sanchéz. "Die besondere Situation der Wirtschaft im mittleren Schwarzwald bildet ausgeprägte mittelständische Betriebe mit einer guten Auftragslage ab", merkte Scheffold an.