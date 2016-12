Hornberg Musik entfaltet sich strahlend im Kirchenraum

Beeindruckend und strahlend schön entfaltete sich schon gleich der erste Vortrag der Kapelle, die eindrucksvolle "Festive Overture" von Dmitri Shostakovich. Diesem leider nur kurzen Genuss folgte die raumfüllende Komposition "Terra Pacem" von Mario Bürki, welche Krieg und Frieden musikalisch charakterisiert und neben idyllischen Partien deshalb auch robustere Szenen enthält.

In der Melodie unter dem Titel "Praise to he Lord" erkannten die Zuhörer bald das Kirchenlied "Lobet den Herrn", altbekannt und oft gesungen, wenngleich im Lauf der Zeit immer wieder mal ein wenig verändert. Die Komposition "A Sign for Freedom" fiel durch ihren besonderen Rhythmus und den finalen Paukenschlag auf. Mit dem Titel "Hallelujah" gibt es eine ganze Reihe von Stücken, das hier vorgetragene stammt von Leonard Cohen, der im November diesen Jahres verstarb. Ein gänzlich anderes Genre bediente danach die "Queen’s Park Melody" des Komponisten Jacob de Haan mit ihrem beeindruckenden grandiosen Schlussakkord.

Zwei in das erlesene Programm eingefügte Harfen-Kompositionen verschafften diesem kirchenmusikalischen Konzert so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Die Harfenistin Magdalena Meffle bereicherte die Veranstaltung als Solistin mit einem sehr gefälligen "Nocturne for Harp" von Clare Grundman und "Feuilles D’Automne" von Alphonse Hasselmans. Harfenklänge haben heute eher Seltenheitswert und wurden mit sichtlichem Interesse wahrgenommen.

Der letzte Titel des Programms hieß "Son of a Preacher Man" (Sohn eines Predigers), vielen bekannt als ein Lied der britischen Sängerin Dusty Springfield. Hier war es ein kraftvolles Arrangement von Mike Sutherland mit tollen Bläser-Passagen, das beim Publikum hervorragend ankam. Rhythmischer Beifall, nicht enden wollend, war der verdiente Lohn für dieses großartige Stück und den gesamten Abend. Die Kapelle kam natürlich nicht um eine Zugabe herum.