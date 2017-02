Hornberg Mit dem Schrägaufzug ins Schlaraffenland

Neu im Programm und seit Kurzem auch Mitglieder der Hornberger Narrenzunft ist die Familie Schanné aus dem Saarland. Andrea Schanné gab ihr Debüt als Sängerin mit Gitarre und dem norddeutschen Lied "Krabben kacken auf den Kutter".

Daniel Martin, im vergangenen Jahr erstmals als Büttenredner auf der Bühne, hat nach eigenen Aussagen das Narrenfieber gepackt. Jedenfalls erzählte er auch in diesem Jahr wieder – zum großen Vergnügen des närrischen Publikums– von den Missgeschicken und Pannen seines Vaters und stellte ihn mit schelmischem Blick in seiner Eigenschaft als "universalen Lebensberater" in Frage.

Phillip Ketterer präsentierte auch in diesem Jahr wieder seine Wortspielereien. Er sinnierte über den Bürgermeisterkandidaten Reutter, um sich in Wort und Gesang dann auf der Suche nach einem Geschenk auf den Weg durch Hornbergs Geschäftswelt zu machen. Joachim Zühlke, Thomas Herr und Maurizio Fabiano präsentierten sich in einer Show als versierte und mit allen Situationen klarkommende Skifahrer.

Die Mitglieder der Narrenzunft um Uwe Faller versammelten sich dann zum Finale auf der Bühne, nicht ohne vorher ihre Solotalente als Sänger-innen unter Beweis gestellt zu haben. "Der Ball war toll", hieß es denn auch bei den Zuhörern. Und für deren närrische Stimmung sorgte die Unterhaltungsband "Colorado", die vor dem Start des Zunftballs das Publikum schon ordentlich aufmischte.