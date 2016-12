Hornberg "Mein Herz hängt an der Freilichtbühne"

Worum geht es bei "Rabatz im Zauberwald" und was ist das Neue daran?

Wie lösen die Figuren dann dieses Problem?

Warum eignet sich gerade ein Märchen als Familienstück?

Inwiefern unterscheidet sich das neue Stück nicht nur inhaltlich von seinen Vorgängern?

Nun ja, bei Michel hatten wir in der vergangenen Saison die "eine" große Titelrolle. Außerdem sind die Geschichten aus dem Fernsehen bekannt, sodass die Zuschauer bei "Michel aus Lönneberga" vermutlich bereits mit festen Vorstellungen vom Aussehen und Charakter der Figuren zur Freilichtbühne gekommen sind. "Rabatz im Zauberwald" ist noch ein recht neues Stück, in dem mehrere Rollen, also ein Ensemble im Fokus steht. Insgesamt gibt es 40 Rollen. In unserem Ensemble haben wir 60 Spieler, die wir alle unterbringen können. Die einzelnen Figuren sind doppelt besetzt. Ich selber spiele zum Beispiel auch als "Ratte Rupert" mit.

Sie sagten bereits, dass die Aufgaben des Spielleiters zeitaufwendig sind. Wie weit sind Sie und Ihr Team derzeit mit den Vorbereitungen?

Mit 24 Jahren sind Sie ein verhältnismäßig junger Spielleiter. Wie haben die anderen Schauspieler es aufgenommen, dass sie einen jungen "Chef" haben?

Dadurch, dass ich aus den eigenen Reihen komme und schon seit 2011 mitspiele, hat das Team das gut aufgenommen. Es ist vielleicht auch angenehmer, wenn jemand die Aufgabe übernimmt, der die Gruppe kennt und nicht von außen kommt. Auch wenn ich demnächst nicht mehr bei der Tourist-Information Hornberg arbeite, möchte ich privat und beruflich gerne in der Gegend bleiben. Ich fühle mich hier einfach wohl.

Die Fragen stellte Lena Stangenberg