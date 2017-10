Hornberg Mal hüpfen statt gehen

Das "praxiserprobte und wissenschaftlich getestete Programm" umfasst drei Einheiten, die zusammen mit den Kindern nach und nach erarbeitet worden sind. Teil 1 ist das Bewegungsverhalten der Jungen und Mädchen. Neben den wöchentlichen Turnangeboten sollte die Bewegung noch besser in den Kindergarten-Alltag integriert werden. So wurden am Eingang Schilder mit kleinen Anweisungen aufgehängt.

Beispiel: Heute hüpfen wir in den Kindergarten. "Und tatsächlich kommen Eltern bisweilen morgens mit ihren Kindern hüpfend hierher", freut sich Seckinger.

Gesundes Essen

Die zweiten Einheiten drehen sich rund um die Ernährung, die dann zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. Dabei sind gesundes Frühstück und täglich frisches Obst und Gemüse im Bistro ganz wichtige Bestandteile. "Das funktioniert prima und kommt auch sehr gut an", sagt Seckinger.

Das Kindergartenteam ist dankbar für die Unterstützung der Eltern, auf die sie angewiesen sind: "Sie bringen täglich das frische Obst mit." Immer wieder machen die Kinder neue Erfahrungen. Manche sind noch etwas vorsichtig und probieren dann erst, wenn der Freund das auch macht.

Viele Spielideen

"Die Kinder lernen, wie vielseitig und schmackhaft die bunte Obst- und Gemüsewelt sein kann", fasst die Kindergartenleiterin zusammen.

Der dritte Teil des Projekts besteht schließlich aus den Bewegungs- und Freizeiteinheiten. Die beiden Handpuppen Finn und Fine haben da viele Spielideen für drinnen und draußen parat, abseits von Computer und anderen Unterhaltungsmedien. Zudem liefern sie so manchen Tipp für die Wochenenden. "In Elternbriefen gehen wir zudem auf die Themen gesundes Pausenbrot, Bedeutung des Trinkens und schließlich auf Spielideen für die ganze Familie ein", sagt Seckinger.

Das ganze Team freut sich, wenn manches dann auch Zuhause umgesetzt wird. Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen. Für das gesamte Kindergartenteam hieß das ein enormer zeitlicher Mehraufwand und diverse Fortbildungen.

Aber es hat sich gelohnt, wie Tanja Seckinger betont: "Von den 66 Kindern zwischen drei und sechs Jahren haben 50 an dem Projekt teilgenommen und sind wie die Erzieherinnen begeistert."

Nicht nur in Städten, sondern auch im ländlichen Raum wie in Hornberg sind demnach gezielte Präventionsmaßnahmen notwendig geworden.

Bewegungsarmut, ungesunde Ernährung, hoher Medienkonsum und Übergewicht: Die gesundheitlichen Risikofaktoren in der heutigen Gesellschaft sind laut der Baden-Württemberg-Stiftung häufig bereits im frühen Kindesalter in erschreckend hohem Ausmaß vorhanden. Das Gesundheitsförderungsprogramm "Komm mit in das gesunde Boot" hat zum Ziel, eine gesunde Lebensweise bei Kindern zu fördern.