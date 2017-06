Hornberg Märchenfieber auf der Freilichtbühne

Hornberg (red/lst). "Ein zauberhaftes Kinderstück voll fesselnder Spannung, mitreißender Musik und unvergesslicher Charaktere für junge und alte Märchenfans", sollen die Aufführungen auf der Hornberger Freilichtbühne sein, heißt es in der Ankündigung. Die Proben dafür laufen bereits seit Wochen. In diesem Jahr ist der Triberger Marvin Polomski zum ersten Mal der alleinige Spielleiter (wir berichteten).

Zum Inhalt: Versteckt zwischen Büschen und Bäumen treffen Hänsel und Gretel die Hexe. Na und – das ist doch völlig normal, oder? Aber was passiert, wenn Hänsel und Gretel die Bekanntschaft von Pinocchio, Rotkäppchen und der Frau Holle machen? So oder ähnlich sieht der Alltag im sogenannten Zauberwald aus, wo alle Märchenwesen friedlich nebeneinander leben. Eines Tages taucht dort jedoch eine Horde frecher Ratten auf und stiehlt alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Die Zauberwald-Bewohner gründen kurzerhand eine "Märchenpolizei". Die Lage wird jedoch immer bedrohlicher, denn mit der "Schwarzen Zauberin" steht ihr ein mächtiger und ernst zu nehmender Gegner gegenüber. Ohne die gestohlenen Sachen können die Märchen nicht mehr gespielt werden, und die Menschen würden die Geschichten vergessen. Wird alles ein gutes Ende nehmen?