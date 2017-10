Hornberg "Liebe Gottes wieder näher bringen"

Hornberg. Einen passenderen Ort als die Stadtkirche hätte Pfarrer Thomas Krenz nicht auswählen können. Denn den hochgotischen Chor von der Vorgängerkirche gab es in Hornberg bereits, als Martin Luther im Jahr 1483 in Eisleben geboren wurde – ein steinernes Zeugnis aus dieser Zeit. Wie schaffte es aber ein einzelner Mann, eine Kirche zu spalten? Das soll in den verschiedenen Spielszenen dargestellt werden.

"Bei den Menschen war der Aberglaube tief verwurzelt", erinnert Hornbergs Pfarrer Thomas Krenz – er spielt die Rolle des erwachsenen Martin Luther – an diese Zeit. Der christliche Glaube hat den Menschen laut Krenz eher nicht geholfen: "Auch in Jesus sahen die Menschen nämlich den Richter als den Menschensohn und Erlöser." Dies erleben die Zuschauer am Sonntag in den ersten Spielszenen, in der Martin Luther als Kind – Darsteller ist Jonas Boye – zusammen mit seinen Eltern am Mittagstisch ehrfürchtig betet.

Der jugendliche Martin (dargestellt von Alexander Gotthans), der eigentlich Jura studieren sollte, wird nach einem Besuch bei seinen Eltern auf dem Rückweg nach Erfurt von einem schweren Gewitter überrascht, hatte Todesangst und rief die Heilige Anna, die Mutter Marias, an: "Hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden!"