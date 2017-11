Hornberg "Können stolz auf das Geleistete sein"

Die Kostenübernahme für das dreimal wöchentlich stattfindende Aquafitness-Programm sei bei der starken Frequentierung eine gute Entscheidung gewesen. Nach der Teilnahme am 24-Stunden-Schwimmen in Triberg sei am 3. September der letzte Tag mit Badegästen aus Hornberg, Gutach, Lauterbach, Schramberg, Gremmelsbach und Triberg erlebt worden.

Mit dem Beginn der Bauarbeiten wurde eine Web-Cam installiert, mit der tagsüber alle sechs Minuten eine Aufnahme der Baustelle festgehalten wird. Zudem unterstützt SchwaBo-Redakteur Eckhard Gräff diese Dokumentation mit Copter-Aufnahmen aus der Vogelperspektive.

Der erste Arbeitseinsatz im Zuge der Freibadsanierung habe dem Besiegen von 30 Tonnen Kies gegolten, wobei zehn Mitglieder insgesamt 50 Stunden geleistet haben. Für das kommende Jahr hat sich der Förderverein die Finanzierung der sogenannten Schaukelbucht auf die Fahne geschrieben, die Kosten werden netto etwa 28 000 Euro betragen.

Viel Lob und ein großes Dankeschön ging in die Richtung des Bürgermeisters Siegfried Scheffold, der sich auf besondere Weise um die zuletzt gewährten Fördergelder in Höhe von 250 000 Euro bemüht hatte. Der Bürgermeister nannte es "phänomenal, was in einem Jahr und zwei Tagen alles passiert ist". Es seien schwierige Entscheidungen gewesen, die es im Gemeinderat zu fällen galt. Die Gründung des Fördervereins wäre ein Durchbruch auf dem Weg in Richtung Freibadsanierung gewesen.

"Die schwierigste Phase haben wir jetzt schon hinter uns", befand Scheffold im Hinblick auf den Bau im Altbestand der Schwimmbadanlage, wo jederzeit mit erheblichen Zusatzkosten hätte gerechnet werden müssen.

Bisher gab es für die Mitglieder des Fördervereins Freibad Hornberg fünf Arbeitseinsätze, an denen sich 92 Personen beteiligten, die insgesamt 565 Stunden leisteten. "Seit den ersten Anfängen im Jahr 2014 wurden mit über 400 Helfern insgesamt 2335 Stunden geleistet", erklärte der Vorsitzende Tommy Reinbold. Aktuell sind 443 Hornberger Mitglieder im Förderverein, 240 von ihnen bezahlen Beiträge. "Das sind zehn Prozent der Hornberger Bevölkerung, das macht richtig Spaß", betonte der Vorsitzende. Der Matschbereich und die Begrünungsfläche sollen über ein sogenanntes Crowdfunding in Zusammenarbeit mit der Volksbank Mittlerer Schwarzwald finanziert werden. "Das Projekt ist bereits vorgestellt und förderfähig. Wenn die Finanzierungsphase beginnt, brauchen wir eine breite Basis an Spendern", warb Reinbold für Unterstützung. Die Finanzierungsphase läuft längstens drei Monate.